На російсько-білоруських військових навчаннях буде задіяно чотири аеродроми і п'ять полігонів - Міноборони РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. На спільних російсько-білоруських військових навчаннях будуть задіяні чотири аеродроми і п'ять полігонів. Про це повідомляє Міноборони РФ, передає УНН.
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“Підрозділи Східного військового округу, що залучаються до перевірки сил реагування Союзної держави, зі штатною технікою і озброєнням здійснили марш комбінованим способом (своїм ходом і залізничним транспортом) на незнайомі полігони до місць виконання навчальних завдань на території Республіки Білорусь. Практичні дії військ (сил) пройдуть на полігонах Домановський, Гозький, Обуз-Лесновський, Брестський і Осиповицький, а також на окремих ділянках місцевості, розташованих на території Республіки Білорусь. Планується задіяти аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда і Мачулищі", — йдеться в повідомленні.
Деталі
Відзначається, що першому етапі, (до 9 лютого), буде виконано перекидання і створення в найкоротші терміни угруповань військ (сил) на території Республіки Білорусь, організація охорони і оборони важливих державних і військових об'єктів, охорона державного кордону в повітряному просторі, перевірка готовності і здатності чергових з ППО сил і засобів виконати завдання з прикриття важливих об'єктів на території Республіки Білорусь.
Під час другого етапу перевірки (з 10 по 20 лютого) буде проведено спільне навчання "Союзна рішучість—2022", в рамках якого будуть відпрацьовані питання припинення і відбиття зовнішньої агресії, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави.
Під час навчання будуть виконуватися заходи щодо посилення охорони державного кордону для припинення проникнення збройних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї і боєприпасів, а також пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань і диверсійно-розвідувальних груп умовного противника.
Нагадаємо
Йдеться про спільні навчання Білорусі і РФ "Союзна рішучість - 2022", які пройдуть з 10 по 20 лютого.
Як писав УНН, напередодні російські збройні сили та техніка почали прибувати до Білорусі для участі у спільних навчаннях.