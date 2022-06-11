Луганська область: окупанти вдарили із "Солнцепеків" по Врубівці

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“Окупанти завдали удару по селищу Врубівка Луганської області з РСЗВ „Солнецепек“, після чого обстріляли реактивними снарядами, ймовірно, з фосфором”, — йдеться у повідомленні.

“Селище, схоже, перестало існувати”, — додав журналіст.

Нагадаємо

Російські окупанти застосували фосфорні та термобаричні боєприпаси під час боїв за Малу Рогань під Харковом.