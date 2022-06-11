Луганська область: окупанти вдарили із "Солнцепеків" по Врубівці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Російські окупанти вдарили по селищу Врубівка важкою вогнеметною реактивною системою “Солнецепек”. Про це повідомив військовий кореспондент Руслан Смещук, передає УНН.
Цитата
“Окупанти завдали удару по селищу Врубівка Луганської області з РСЗВ „Солнецепек“, після чого обстріляли реактивними снарядами, ймовірно, з фосфором”, — йдеться у повідомленні.
“Селище, схоже, перестало існувати”, — додав журналіст.
Нагадаємо
Російські окупанти застосували фосфорні та термобаричні боєприпаси під час боїв за Малу Рогань під Харковом.