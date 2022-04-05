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На Харківщині окупанти застосували фосфорні та термобаричні боєприпаси – Денісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російські окупанти застосували фосфорні та термобаричні боєприпаси під час боїв за Малу Рогань під Харковом. Про це у своєму Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.

На Харківщині окупанти застосували фосфорні та термобаричні боєприпаси – Денісова

Деталі

Як зазначила омбудсмен, підтвердження використання фосфорних та термобаричних боєприпасів окупантами мають українські військові - випалена земля, зруйновані будівлі та захоплена техніка противника.

Зокрема, ТОС-1А “Солнцепек” зі снарядами під реактивну установку - термобаричними та фосфорними. Через невибірковий характер дії цих видів озброєння їх заборонено застосовувати поблизу населених пунктів.

За даними військових медиків, їм довелося евакуювати бійців, які дістали поранення через використання цих боєприпасів. Більшість мали опіки, частина постраждала від наслідків потрапляння парів білого фосфору до дихальних шляхів.

Уся зона бойових дій горіла від фосфорних снарядів. Військові зазначили, що хімічні боєприпаси застосували прицільно по цивільних об’єктах, зокрема, про молокозаводу, який розташований неподалік від Малої Рогані, було випущено три фосфорні снаряди. Там великі руйнування.

Цитата

“Використання таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності і є порушенням Женевських конвенцій 1949 року та резолюції ООН 1979 року. Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму, врахувати ці факти вчинення рф військових злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні”, – наголосила Денісова.

Додамо

Російські окупанти минулої доби завдали 54 удари по Харківській області. Загинуло шестеро осіб, ще восьмеро дістали поранення.

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