В Харьковской области оккупанты применили фосфорные и термобарические боеприпасы – Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Российские оккупанты применили фосфорные и термобарические боеприпасы во время боев за Малую Рогань под Харьковом. Об этом в своем Telegram сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.
Детали
Как отметила омбудсмен, подтверждение использования фосфорных и термобарических боеприпасов оккупантами есть у украинских военных - выжженная земля, разрушенные здания и захваченная техника противника.
В частности, ТОС - 1А ”Солнцепек" со снарядами под реактивную установку - термобарическими и фосфорными. Из-за неизбирательного характера действия этих видов вооружения их запрещено применять вблизи населенных пунктов.
По данным военных медиков, им пришлось эвакуировать бойцов, получивших ранения из-за использования этих боеприпасов. Большинство имели ожоги, часть пострадала от последствий попадания паров белого фосфора в дыхательные пути.
Вся зона боевых действий горела от фосфорных снарядов. Военные отметили, что химические боеприпасы применили прицельно по гражданским объектам, в частности, по молокозаводу, который расположен неподалеку от Малой Рогани, было выпущено три фосфорных снаряда. Там большие разрушения.
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“Использование таких видов оружия войсками врага против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года и резолюции ООН 1979. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, учесть эти факты рф совершения военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине”, - отметила Денисова.
Добавим
Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 54 удара по Харьковской области. Погибли шесть человек, еще восемь получили ранения.