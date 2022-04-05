За минулу добу окупанти завдали 54 удари по Харківщині: загинуло шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Російські окупанти минулої доби завдали 54 удари по Харківській області. Загинуло шестеро осіб, ще восьмеро дістали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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Як зазначили, окупанти завдали удари із різних видів зброї дальньої дії: артилерійські, мінометні і танкові обстріли, обстріли з РСЗВ. Обстрілів зазнали райони Салтівки, П’ятихатки, Олексіївки, Холодної Гори, Дергачі, Барвінкове, Чугуїв.
Серед мирного населення є постраждалі внаслідок вчорашніх денних обстрілів в Харкові та Чугуєві. У Харкові та районі - 4 загиблих, 3 людей госпіталізовані. У Чугуївському районі - 2 загиблих, 5 осіб поранені.
За добу окупанти у Барвінковому обстрілами пошкодили житлові будинки, автомобілі та сільгосптехніку. Жителям рекомендують записуватися на евакуацію потягами. Також радять убезпечитися жителям Лозової, через населений пункт курсують безкоштовні поїзди. За додатковою інформацією можна звертатися до органів місцевого самоврядування.
Додамо
Минулої доби окупанти двічі підряд обстріляли Харків.
Зокрема, після удару ворога по Харкову 3 квітня, внаслідок якого загинуло семеро людей, обстріли житлових районів продовжилися 4 квітня зранку.