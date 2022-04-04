Після вечірнього удару ворога по Харкову обстріли продовжилися зранку - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Після вечірнього удару ворога по Харкову, внаслідок якого загинули семеро людей, обстріли житлових районів продовжилися сьогодні зранку, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Унаслідок обстрілів Слобідського району Харкова 7 людей загинули, 34 - отримали поранення, серед них 3 дітей у тяжкому стані. Зранку обстріли житлових районів продовжилися.
Ще 3 загиблих, 7 поранених за добу внаслідок обстрілу житлового сектору у Дергачах", - повідомив Синєгубов.
Деталі
Зі слів голови ОВА, "нам вдалося порушити всі плани росийського окупанта. Їхні бойові операції на Харківщині закінчуються поразками. Яким би не було бажання росіян гучно заявити про перемоги - у них цього не вийшло і не вийде завдяки нашим Збройним Силам України. Практично щодня ми знищуємо їхню авіацію, техніку і живу силу!".
"Тому їм нічого не залишається, як чинити тиск на мирне населення. За минулу добу росіяни нанесли 17 обстрілів по районах Салтівки, П’ятихаток, Дергачах", - вказав Синєгубов.
Також він повідомив, що продовжується забезпечення Харкова та громади області гуманітарною допомогою. "А також проводимо евакуацію з Лозової", - додав посадовець.
Доповнення
Сім осіб загинуло та 34 поранено внаслідок обстрілу російськими загарбниками Слобідського району Харкова напередодні ввечері, серед постраждалих - троє дітей, розпочато провадження, повідомили в Офісі Генпрокурора.