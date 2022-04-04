После вечернего удара врага по Харькову обстрелы продолжились утром - глава ОВА

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"В результате обстрелов Слободского района Харькова 7 человек погибли, 34 - получили ранения, среди них 3 детей в тяжелом состоянии. Утром обстрелы жилых районов продолжились.

Еще 3 погибших, 7 раненых за сутки в результате обстрела жилого сектора в Дергачах", - сообщил Синегубов.

Детали

По словам главы ОВА, "нам удалось нарушить все планы росийского оккупанта. Их боевые операции в Харьковской области заканчиваются поражениями. Каким бы ни было желание россиян громогласно заявить о победах - у них этого не получилось и не получится благодаря нашим Вооруженным Силам Украины. Практически ежедневно мы уничтожаем их авиацию, технику и живую силу!".

"Поэтому им ничего не остается, как оказывать давление на мирное население. За минувшие сутки россияне нанесли 17 обстрелов по районам Салтовки, Пятихаток, Дергачах", - указал Синегубов.

Также он сообщил, что продолжается обеспечение Харькова и громад области гуманитарной помощью. "А также проводим эвакуацию из Лозовой", - добавил чиновник.

Дополнение

Семь человек погибли и 34 ранены в результате обстрела российскими захватчиками Слободского района Харькова накануне вечером, среди пострадавших - трое детей, начато производство, сообщили в Офисе Генпрокурора.