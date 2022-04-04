Жертвами обстрілу Харкова стали 7 людей, серед поранених троє дітей - Офіс Генпрокурора

Цитата

"За даними слідства, 3 квітня 2022 року близько 18:00 російські окупанти обстріляли житлові будинки у Слобідському районі міста Харкова. Внаслідок цього пошкоджено близько десяти будинків та тролейбусне депо. За попередньою інформацією, загинуло 7 людей, 34 - отримали поранення, серед них троє дітей", - вказали у прокуратурі.

Деталі

За фактом розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Доповнення

За даними ОВА, 3 квітня ввечері окупанти обстріляли Слобідський район Харкова.