Жертвами обстрела Харькова стали 7 человек, среди раненых трое детей - Офис Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Семь человек погибли и 34 ранены в результате обстрела российскими захватчиками Слободского района Харькова накануне вечером, среди пострадавших - трое детей, начато производство, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.
Цитата
"По данным следствия, 3 апреля 2022 года около 18:00 российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе города Харькова. В результате повреждено около десяти домов и троллейбусное депо. По предварительной информации, погибли 7 человек, 34 получили ранения, среди них трое детей", - указали в прокуратуре.
Детали
По факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
По данным ОВА, 3 апреля, вечером оккупанты обстреляли Слободской район Харькова.