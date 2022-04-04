Жертвами обстрела Харькова стали 7 человек, среди раненых трое детей - Офис Генпрокурора

Цитата

"По данным следствия, 3 апреля 2022 года около 18:00 российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе города Харькова. В результате повреждено около десяти домов и троллейбусное депо. По предварительной информации, погибли 7 человек, 34 получили ранения, среди них трое детей", - указали в прокуратуре.

Детали

По факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным ОВА, 3 апреля, вечером оккупанты обстреляли Слободской район Харькова.