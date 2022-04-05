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За прошлые сутки оккупанты нанесли 54 удара по Харьковской области: погибли шесть человек

Киев • УНН

 • 116862 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 54 удара по Харьковской области. Погибли шесть человек, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

За прошлые сутки оккупанты нанесли 54 удара по Харьковской области: погибли шесть человек

Детали

Как отметили, оккупанты нанесли удары из различных видов оружия дальнего действия: артиллерийские, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО. Обстрелам подверглись районы Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачи, Барвенково, Чугуев.

Среди мирного населения есть пострадавшие вследствие вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве. В Харькове и районе - 4 погибших, 3 человека госпитализированы. В Чугуевском районе - 2 погибших, 5 человек ранены.

За сутки оккупанты в Барвенково обстрелами повредили жилые дома, автомобили и сельхозтехнику. Жителям рекомендуют записываться на эвакуацию поездами. Также советуют обезопаситься жителям Лозовой, через населенный пункт курсируют бесплатные поезда. За дополнительной информацией можно обращаться в органы местного самоуправления.

Добавим 

За прошедшие сутки оккупанты дважды подряд обстреляли Харьков.

В частности, после удара врага по Харькову 3 апреля, в результате которого погибли семь человек, обстрелы жилых районов продолжились 4 апреля утром.

Украинские Национальные Новости

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