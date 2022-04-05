За прошлые сутки оккупанты нанесли 54 удара по Харьковской области: погибли шесть человек

Детали

Как отметили, оккупанты нанесли удары из различных видов оружия дальнего действия: артиллерийские, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО. Обстрелам подверглись районы Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачи, Барвенково, Чугуев.

Среди мирного населения есть пострадавшие вследствие вчерашних дневных обстрелов в Харькове и Чугуеве. В Харькове и районе - 4 погибших, 3 человека госпитализированы. В Чугуевском районе - 2 погибших, 5 человек ранены.

За сутки оккупанты в Барвенково обстрелами повредили жилые дома, автомобили и сельхозтехнику. Жителям рекомендуют записываться на эвакуацию поездами. Также советуют обезопаситься жителям Лозовой, через населенный пункт курсируют бесплатные поезда. За дополнительной информацией можно обращаться в органы местного самоуправления.

Добавим

За прошедшие сутки оккупанты дважды подряд обстреляли Харьков.

В частности, после удара врага по Харькову 3 апреля, в результате которого погибли семь человек, обстрелы жилых районов продолжились 4 апреля утром.



