Луганщина: окупанти поряд із дитсадками полюють на молодих батьків для мобілізації
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У тимчасово окупованих містах Луганщини триває примусова мобілізація. Російські загарбники полюють на молодих батьків поряд із дитячими садочками. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram, передає УНН.
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«Працівники військкоматів на окупованих територіях для поповнення армії рф вже вдаються до крайніх мір. Так, у тому ж Луганську чоловіки вже давно без зайвої потреби на вулицю не виходять. Багато хто взагалі залишив місто і ховається у селі. Нещодавно окупанти почали обмінювати на їжу інформацію про чоловіків у літніх жінок біля під’їзду. Тепер влаштували суцільний безлад – чекають навіть поблизу дитсадків. От днями затримали молодого батька для подальшої мобілізації. На те, що дитину нікому буде увечері забирати, їм байдуже», - написав Гайдай.
Деталі
За його словами, протягом 17 серпня 11 разів росіяни спробували атакувати позиції українських військових із різних напрямків на межі Луганщини та Донеччини.
«Під час кожної із цих спроб українські військові завдали противнику втрат і вимусили відступити. Вже проти ночі 18 серпня намагалася покращити тактичне положення ворожа диверсійно-розвідувальна група, однак успіху вона не досягла», - повідомив Гайдай.
Голова ОВА розповів, що окупанти вдавалися до артилерійської підтримки, чотири рази застосувавши гармати і реактивні системи залпового вогню. Зафіксовані також танкові обстріли. Ще чотири рази росіяни використовували авіаційний вплив.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що в окупованих містах області окупанти намагаються проводити мобілізацію.
Російська окупаційна влада планує мобілізувати 8 тисяч осіб на тимчасово захопленій території Луганської області.