В окупованих містах Луганщини окупанти намагаються проводити мобілізацію

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У захоплених містах росіяни вдаються до нових методів мобілізації. В обмін на харчі вони збирають інформацію про чоловіків у літніх людей.

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"Під час обходів багатоповерхівок вони втираються в довіру до літніх людей, пропонуючи тим невеличкі суми грошей або харчі в обмін на інформацію о чоловіках призовного віку. Залишають на чергування біля закритих під’їздів військових, які чекають, що хтось із мешканців чоловічої статі або вийде, або спробує повернутися додому. До речі, більшість із тих, хто займається примусовим призовом, пересувається в середині міст виключно у балаклавах, аби не впізнали сусіди та знайомі, на яких вони й полюють", – йдеться у повідомленні.

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Рашисти за добу обстріляли 9 населених пунктів в Луганській області.