В оккупированных городах Луганщины оккупанты пытаются проводить мобилизацию

Детали

В захваченных городах россияне прибегают к новым методам мобилизации. В обмен на продовольствие они собирают информацию о мужчинах у пожилых людей.

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"Во время обходов многоэтажек они втираются в доверие к пожилым людям, предлагая тем небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста. Жителей мужского пола ждут пока выйдут из дома, либо попытаются вернуться домой. К тому же, большинство из тех, кто занимается принудительным призывом, передвигается внутри городов исключительно в балаклавах, чтобы не узнали соседи и знакомые, на которых они и охотятся", – говорится в сообщении.

Напомним

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