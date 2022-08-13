Рашисти за добу обстріляли 9 населених пунктів в Луганській області
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram повідомив, що окупанти за добу обстріляли 9 населених пунктів області. Ворог старається вести розвідку, але без успіхів. Про це інформує УНН.
Деталі
12 серпня окупанти спробували атакувати в районах Лисичанського НПЗ та Білогорівки, але розвідка боєм завершилася черговим відступом. Намагалися просунутися з боку Попасної в напрямок Бахмуту.
Близько десяти разів загарбники кидалися у розвідку, втім українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога.
Упродовж доби поблизу дев’ятьох населених пунктів росіянами завдані авіаудари.
За останню ніч росіяни випустили три ракети, чотири рази застосовували реактивну та ствольну артилерію, двічі – міномети, ще два рази відбито танкові наступи ворога.
Нагадаємо
Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області.