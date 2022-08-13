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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 62692 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram повідомив, що окупанти обстріляли два райони області. Про це інформує УНН. 

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області

Деталі

Російська армія ударила по двох районах - Нікопольському та Криворізькому.

Нікополь ворог обстріляв з «Градів». Скерував по житлових кварталах 30 реактивних снарядів. У місті понівечені 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок. Виведено з ладу газогін та лінію електропередач. На місці працюють аварійні бригади.

По Криворізькому районі ворог ударив з «Ураганів». Поцілив по Зеленодольській та Апостолівській громадах.

В обох випадках без людських втрат.

Нагадаємо

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські військові обстріляли два райони міста.

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