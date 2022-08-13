Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области

Детали

Российская армия ударила по двум районам – Никопольскому и Криворожскому.

Никополь враг обстрелял из «градов». Направил по жилым кварталам 30 реактивных снарядов. В городе изуродованы 11 многоэтажных, 13 частных домов и детский сад. Выведен из строя газопровод и линия электропередач. На месте работают аварийные бригады.

По Криворожскому району враг ударил с «ураганов». Попал в Зеленодольскую и Апостоловскую общины.

В обоих случаях без человеческих потерь.

Напомним

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские военные обстреляли два района города.