Луганская область: оккупанты рядом с детсадами охотятся на молодых родителей для мобилизации

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«Работники военкоматов на оккупированных территориях для пополнения армии рф уже прибегают к крайним мерам. Так, в том же Луганске мужчины уже давно без лишней нужды на улицу не выходят. Многие вообще покинули город и прячутся в селе. Недавно оккупанты начали обменивать на еду информацию о мужчинах у пожилых женщин возле подъезда. Теперь устроили сплошной беспорядок – ждут даже вблизи детсадов. На днях задержали молодого отца для дальнейшей мобилизации. На то, что ребенка некому будет вечером забирать, им все равно», - написал Гайдай.

Детали

По его словам, в течение 17 августа 11 раз россияне попытались атаковать позиции украинских военных по разным направлениям на границе Луганской и Донецкой областей.

«Во время каждой из этих попыток украинские военные нанесли противнику потери и вынудили отступить. Уже под ночь 18 августа пыталась улучшить тактическое положение вражеская диверсионно-разведывательная группа, однако успеха она не добилась», - сообщил Гайдай.

Глава ОВА рассказал, что оккупанты прибегали к артиллерийской поддержке, четырежды применив пушки и реактивные системы залпового огня. Зафиксированы также танковые обстрелы. Еще четырежды россияне использовали авиационное влияние.

Дополнение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в оккупированных городах области оккупанты пытаются проводить мобилизацию.

Российские оккупационные власти планируют мобилизовать 8 тысяч человек на временно захваченной территории Луганской области.