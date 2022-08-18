Луганская область: оккупанты рядом с детсадами охотятся на молодых родителей для мобилизации
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Во временно оккупированных городах Луганской области продолжается принудительная мобилизация. Российские захватчики охотятся на молодых родителей рядом с детскими садами. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своем Telegram, передает УНН.
Цитата
«Работники военкоматов на оккупированных территориях для пополнения армии рф уже прибегают к крайним мерам. Так, в том же Луганске мужчины уже давно без лишней нужды на улицу не выходят. Многие вообще покинули город и прячутся в селе. Недавно оккупанты начали обменивать на еду информацию о мужчинах у пожилых женщин возле подъезда. Теперь устроили сплошной беспорядок – ждут даже вблизи детсадов. На днях задержали молодого отца для дальнейшей мобилизации. На то, что ребенка некому будет вечером забирать, им все равно», - написал Гайдай.
Детали
По его словам, в течение 17 августа 11 раз россияне попытались атаковать позиции украинских военных по разным направлениям на границе Луганской и Донецкой областей.
«Во время каждой из этих попыток украинские военные нанесли противнику потери и вынудили отступить. Уже под ночь 18 августа пыталась улучшить тактическое положение вражеская диверсионно-разведывательная группа, однако успеха она не добилась», - сообщил Гайдай.
Глава ОВА рассказал, что оккупанты прибегали к артиллерийской поддержке, четырежды применив пушки и реактивные системы залпового огня. Зафиксированы также танковые обстрелы. Еще четырежды россияне использовали авиационное влияние.
Дополнение
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что в оккупированных городах области оккупанты пытаются проводить мобилизацию.
Российские оккупационные власти планируют мобилизовать 8 тысяч человек на временно захваченной территории Луганской области.