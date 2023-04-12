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Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста з проханням засудити та покарати винних у жорстокій страті українського військового

Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста з проханням засудити та покарати винних у жорстокій страті українського військового

Київ • УНН

 • 696513 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з листами до Верховного Комісара ООН з прав людини, Моніторингової місії ООН в Україні, Генерального Секретаря ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, аби зробити все можливе, щоб винні у жорстокій страті українського військового понесли покарання за кожен воєнний злочин, передає УНН.

Цитата

“Я, як Омбудсман України, звернувся з листами до Верховного Комісара ООН з прав людини, Моніторингової місії ООН в Україні, Генерального Секретаря ООН, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, зробити все можливе, аби винні понесли покарання за кожен воєнний злочин! А також, щоб цей випадок окремо був зафіксований у всіх звітах міжнародних організацій. Вимагаю, щоб питання негідної поведінки щодо військовополоненого було окремо розглянуто на майданчику Комітету ООН з прав людини”, – заявив Лубінець.

Деталі

Він додав, що також це відео розіслав всім колегам - омбудсманам світу з проханням, щоб вони у своїх країнах продовжували лобіювати питання підтримки України. А також для того, щоб парламенти їхніх країн визнавали росію країною-терористкою, а російську агресію - геноцидом українського народу, а росію виключили з усіх міжнародних організацій, як це зробила Європейська мережа національних інституцій з прав людини ENNHRI, виключивши Уповноважену з прав людини в рф тетяну москалькову.

Водночас Лубінець пояснив, що цей “контент” направлений для внутрішньої аудиторії, щоб посилити у російському суспільстві антиукраїнські наративи.

Омбудсман додає, що такі накази про «хрещення кров’ю», які стосуються жорстокої страти українських військових, вірогідніше, віддають російські командири своїм підлеглим, щоб ті вчиняли подібні дії й знімали все на камери.

Також це елемент залякування своїх військових, у першу чергу, щоб вони не здавалися в український полон і думали, що з ними будуть вчиняти так само. А також як компромат, що шляху назад уже немає і вести цю загарбницьку війну доведеться до кінця, пояснює Уповноважений.

Контекст

У мережі напередодні з’явилося відео, на якому російські військові наживо відрізають голову українському військовополоненому.

Військово-політичне керівництво України відреагувало на інцидент, запевнивши, що всі винні будуть покарані та понесуть відповідальність.

Тим часом, CNN виявило ще відео, де рашисти жорстоко страчують українських військових.

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