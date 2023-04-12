Лубинец обратился к ООН и Красному Кресту с просьбой осудить и наказать виновных в жестокой казни украинского военного

Цитата

“Я, как Омбудсман Украины, обратился с письмами к Верховному Комиссару ООН по правам человека, Мониторинговой миссии ООН в Украине, Генеральному Секретарю ООН, Международному Комитету Красного Креста, сделать все возможное, чтобы виновные понесли наказание за каждое военное преступление! А также, чтобы этот случай отдельно был зафиксирован во всех отчетах международных организаций. Требую, чтобы вопрос недостойного поведения в отношении военнопленного был отдельно рассмотрен на площадке Комитета ООН по правам человека”, – заявил Лубинец.

Детали

Он добавил, что также это видео разослал всем коллегам - омбудсманам мира с просьбой, чтобы они в своих странах продолжали лоббировать вопрос поддержки Украины. А также для того, чтобы парламенты их стран признавали россию страной-террористом, а российскую агрессию - геноцидом украинского народа, а россию исключили из всех международных организаций, как это сделала Европейская сеть национальных институтов по правам человека ENNHRI, исключив Уполномоченного по правам человека в рф татьяну москалькову.

В то же время Лубинец пояснил, что этот “контент” направлен для внутренней аудитории, чтобы усилить в российском обществе антиукраинские нарративы.

Омбудсман добавляет, что такие приказы о «крещении кровью», которые касаются жестокой казни украинских военных, скорее всего, отдают российские командиры своим подчиненным, чтобы те совершали подобные действия и снимали все на камеры.

Также это элемент запугивания своих военных, в первую очередь, чтобы они не сдавались в украинский плен и думали, что с ними будут поступать так же. А также как компромат, что пути назад уже нет и вести эту захватническую войну придется до конца, объясняет Уполномоченный.

Контекст

В сети накануне появилось видео, на котором российские военные вживую отрезают голову украинскому военнопленному.

Военно-политическое руководство Украины отреагировало на инцидент, заверив, что все виновные будут наказаны и понесут ответственность.

Тем временем, CNN обнаружило еще видео, где рашисты жестоко казнят украинских военных.