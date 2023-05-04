Лубінець заявив про розробку законопроєкту щодо відмови українцями від паспортів рф: у комітеті ВР з прав людини нічого про це не знають

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Після заяви віцепрем’єрки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, що українці на тимчасово-окупованих територіях (далі ТОТ) не мають брати російські паспорти та уникати співпраці з ворогом – Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив на зворотньому. Він зазначив, що українці на ТОТ мусять робити усе для збереження власного життя - навіть отримати паспорт рф, оскільки цей папірець допоможе вижити.

Ба більше, омбудсман зазначав, що наразі розробляється відповідний закон, який дозволить офіційно відмовитись від російського паспорту та повернутися до нормального життя після деокупації регіонів.

УНН поговорив зі членом Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій, нацменшин і міжнаціональних відносин Ахтемом Чийгозом, який запевнив, що про напрацювання відповідного закону йому невідомо.

Цитата

“Я про нього (законопроєкт – ред.) не чув, але я не буду підтримувати його. Тому що держава одразу визначила свою позицію, що не визнає російські паспорти в українців на тимчасово-окупованих територіях. Тому так і має бути далі, я вважаю”, – сказав Чийгоз у коментарі УНН.

Деталі

Представник Комітету вважає, що Уповноважений ВР має може робити відповідні заяви з точки зору гуманітарної безпеки, оскільки вони базуються на Женевських конвенціях. Але Україна, як держава, – не може закликати громадян отримувати російські паспорти. Виключенням, на його думку, є тимчасово-захоплений Кримський півострів, оскільки там проживає корінний народ - кримські татари.

“Ситуація у Криму є окремою, оскільки там є корінний народ, та росіяни намагалися зробити так, щоб ми (кримські татари – ред.) були змушені залишати свою батьківщину. Тому держава нас тоді зрозуміла, чому ми приймаємо ці паспорти російського зразка. І ніяких питань з боку влади щодо визнання цих паспортів не було і немає.

Що стосується зараз тимчасово-окупованих територій на материковій Україні, я вважаю, що немає у цьому необхідності. По-перше, іноді люди, залишаючись на цих територіях, заважають нам у військовому аспекті. І виїхати раніше, наприклад, у перший час, з цих територій в інші частини тих же областей – Донецької, Луганської, Херсонської або Запорізької – було можливо, та багато хто виїхав. А ті, хто залишився та отримав російські паспорти – із цим треба розбиратися, яка мотивація в цих людей. Наприклад, я не бачу в цьому сенсу – в отриманні паспорту. А може, цей сенс, все ж таки, є”, – підсумував Чийгоз.

Про напрацювання законопроєкту невідомо і члену безпекового комітету українського парламенту, представнику Президента у ВР Федору Веніславському. У коментарі УНН він коротко відповів, що “не чув такої інформації”.

Доповнення

Водночас на останній прес конференції, яка відбулася у четвер, 4 травня, Дмитро Лубінець повідомив, що мав розмову з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем по цьому питанню.

Він додав, що Кабмін ніколи не погодить свідоме та добровільне отримання російського паспорта. Але через постійні катування та злочини з боку росіян до українців – омбудсман знову наголосив на тому, що для збереження життя краще отримати російський документ та за можливості покинути ТОТ.

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