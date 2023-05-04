Лубинец заявил о разработке законопроекта об отказе украинцами от паспортов рф: в комитете ВР по правам человека ничего об этом не знают

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КИЕВ. 4 мая. УНН. После заявления вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, что украинцы на временно-оккупированных территориях (далее ВОТ) не должны брать российские паспорта и избегать сотрудничества с врагом – Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил обратное. Он отметил, что украинцы на ВОТ должны делать все для сохранения собственной жизни - даже получить паспорт рф, поскольку эта бумажка поможет выжить.

Более того, омбудсмен отмечал, что сейчас разрабатывается соответствующий закон, который позволит официально отказаться от российского паспорта и вернуться к нормальной жизни после деоккупации регионов.

УНН поговорил с членом Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений Ахтемом Чийгозом, который заверил, что о наработке соответствующего закона ему неизвестно.

Цитата

“Я о нем (законопроект – ред.) не слышал, но я не буду поддерживать его. Потому что государство сразу определило свою позицию, что не признает российские паспорта у украинцев на временно-оккупированных территориях. Поэтому так и должно быть дальше, я считаю”, – сказал Чийгоз в комментарии УНН.

Детали

Представитель Комитета считает, что Уполномоченный ВР может делать соответствующие заявления с точки зрения гуманитарной безопасности, поскольку они базируются на Женевских конвенциях. Но Украина, как государство, – не может призывать граждан получать российские паспорта. Исключением, по его мнению, является временно захваченный Крымский полуостров, поскольку там проживает коренной народ - крымские татары.

“Ситуация в Крыму является отдельной, поскольку там есть коренной народ, и россияне пытались сделать так, чтобы мы (крымские татары – ред.) были вынуждены покидать свою родину. Поэтому государство нас тогда поняло, почему мы принимаем эти паспорта российского образца. И никаких вопросов со стороны власти по признанию этих паспортов не было и нет.

Что касается сейчас временно-оккупированных территорий на материковой Украине, я считаю, что нет в этом необходимости. Во-первых, иногда люди, оставаясь на этих территориях, мешают нам в военном аспекте. И выехать раньше, например, в первое время, с этих территорий в другие части тех же областей – Донецкой, Луганской, Херсонской или Запорожской – было возможно, и многие выехали. А те, кто остался и получил российские паспорта – с этим надо разбираться, какая мотивация у этих людей. Например, я не вижу в этом смысла – в получении паспорта. А может, этот смысл, все же, есть”, – подытожил Чийгоз.

О наработке законопроекта неизвестно и члену комитета по безопасности украинского парламента, представителю Президента в ВР Федору Вениславскому. В комментарии УНН он коротко ответил, что “не слышал такой информации”.

Дополнение

В то же время на последней пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 4 мая, Дмитрий Лубинец сообщил, что имел разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем по этому вопросу.

Он добавил, что Кабмин никогда не согласует сознательное и добровольное получение российского паспорта. Но из-за постоянных пыток и преступлений со стороны россиян к украинцам – омбудсмен снова отметил, что для сохранения жизни лучше получить российский документ и по возможности покинуть ВОТ.

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