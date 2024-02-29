Лубінець обговорив із представницею МЗС Канади питання повернення українських дітей з рф
Київ • УНН
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини обговорила із заступником міністра закордонних справ Канади повернення українських дітей, депортованих рф.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів онлайн-зустріч із Заступницею Міністра закордонних справ Канади Джулі Сандей.
Про це омбудсман розповів у своєму telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
На початку зустрічі омбудсман висловив подяку Канаді за підтримку та ініціювання створення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
Під час діалогу обговорювалися нові ідеї та механізми, які сприятимуть ефективному вирішенню проблеми депортації українських дітей.
Також було розглянуто питання співголовування Канади у Робочій групі для реалізації пункту 4 Формули миру. Лубінець виразив впевненість у високому експертному рівні фахівців, які входять до цієї Групи, сподіваючись, що їхні зусилля допоможуть досягти конкретних практичних результатів.
Ціль – повернути всіх: депортованих дітей, військовополонених та цивільних заручників. І ми, спільно з Канадою, крокуємо до неї
Лубінець обговорив з парламентом Британії питання повернення викрадених українських дітей24.02.24, 01:53 • 85449 переглядiв