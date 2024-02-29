Лубинец обсудил с представительницей МИД Канады вопрос возвращения украинских детей из рф

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел онлайн-встречу с Заместителем Министра иностранных дел Канады Джули Сандей.

Об этом омбудсман рассказал в своем telegram-канале, передает УНН.

Детали

В начале встречи омбудсман выразил благодарность Канаде за поддержку и инициирование создания Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Во время диалога обсуждались новые идеи и механизмы, которые будут способствовать эффективному решению проблемы депортации украинских детей.

Также был рассмотрен вопрос сопредседательства Канады в Рабочей группе для реализации пункта 4 Формулы мира. Лубинец выразил уверенность в высоком экспертном уровне специалистов, входящих в эту Группу, надеясь, что их усилия помогут достичь конкретных практических результатов.

Цель - вернуть всех: депортированных детей, военнопленных и гражданских заложников. И мы, совместно с Канадой, идем к ней - заявил Дмитрий Лубинец.

Лубинец обсудил с парламентом Британии вопрос возвращения похищенных украинских детей