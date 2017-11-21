Лотерейний оператор "М.С.Л." запропонував 250 тис. грн тому, хто доведе їх причетність до росіян

Нагадаємо, компанія "М.С.Л." стала жертвою нападок з боку "Національного корпусу". Активісти, а це переважно 15 річні підлітки, громлять лотерейні точки під приводом того, що "М.С.Л". - це російська компанія, яка фінансує тероризм.

"В ніч з 20 на 21 листопада натовп молодих людей у ​​віці до 18 років, користуючись сокирами і димовими шашками, знищували приватну власність, наражаючи на небезпеку громадян. Крім цього, хулігани також здійснювали агресивний спротив співробітникам поліції, використовуючи газові балончики.

Під цього нападу постраждало кілька приміщень. На одній з торгових точок оператора державних лотерей "М.С.Л.", яка на момент інциденту була закрита, зламали ролети, вибили вікно і закинули димову шашку. Дана точка знаходиться на території ринку, тому в результаті атаки виникла загроза загоряння. Охоронець території ринку викликав поліцію", - повідомили в "М.С.Л."

У компанії припускають, що підлітками прикривається їх конкурент по ринку - компанія "УНЛ", яка вже два роки поспіль прагне до монопольного становища. Розуміючи абсурдність ситуації, Президент "М.С.Л." Георгій Ложенко запропонував 250 тисяч гривень тому, хто зможе надати хоч один доказ тих звинувачень, які лунають у бік компанії вже кілька років.

Крім того, в компанії в черговий раз закликали силові структури адекватно відреагувати на вакханалію, що відбувається на вулицях країни.