Лотерейный оператор "М.С.Л." предложил 250 тыс. грн тому, кто докажет их причастность к россиянам

Напомним, компания "М.С.Л." стала жертвой нападок со стороны "Национального корпуса". Активисты, а это преимущество 15 летние подростки, громят лотерейные точки под предлогом того, что "М.С.Л". – это российская компания, которая финансирует терроризм.

"В ночь с 20 на 21 ноября толпа молодых людей в возрасте до 18 лет, пользуясь топорами и дымовыми шашками, уничтожали частную собственность, подвергая опасности граждан. Кроме этого, хулиганы также осуществляли агрессивное сопротивление сотрудникам полиции, используя газовые баллончики.

В ходе этого нападения пострадало несколько помещений. На одной из торговых точек оператора государственных лотерей "М.С.Л.", которая на момент инцидента была закрыта, сломали ролеты, выбили окно и забросили дымовую шашку. Данная точка находится на территории рынка, поэтому в результате атаки возникла угроза возгорания. Охранник территории рынка вызвал полицию", - сообщили в "М.С.Л."

В компании предполагают, что подростками прикрывается их конкурент по рынку – компания "УНЛ", которая уже два года подряд стремится к монопольному положению. Понимая абсурдность ситуации, Президент "М.С.Л." Георгий Ложенко предложил 250 тысяч гривен тому, кто сможет предоставить хоть одно доказательство тех обвинений, которые звучат в сторону компании уже несколько лет.

Кроме того, в компании в очередной раз призвали силовые структуры адекватно отреагировать на происходящую вакханалию на улицах страны.