“Ліверпуль” вдруге обіграв “РБ Лейпциг” та вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Англійський “Ліверпуль” провів поєдинок на “Пушкаш-Арені” у Будапешті за вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів із “РБ Лейпцигом”, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
“Лейпциг” не зумів скористатися чорною смугою в житті “Ліверпуля” та поступився 0:2 через голи Салаха та Мане.
Фабіньо визнаний найкращим гравцем матчу за дії в центрі півзахисту “Ліверпуля”.
Цитата
“Ми створили безліч моментів. У першому таймі ми їх не реалізували, але найважливіше, що вдалося хлопцям, — це відсутність якісної гри у футболістів „Лейпцига“. Вони справжні двожильні монстри: ви бачили, як вони біжать. Однак ми дуже добре захищалися”, — сказав головний тренер “Ліверпуля” Юрген Клопп.
Доповнення
Перша гра команд завершилася із аналогічним результатом (0:2)і підсумковий результат двох матчів 4:0.