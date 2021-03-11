“Ліверпуль” вдруге обіграв “РБ Лейпциг” та вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Деталі

“Лейпциг” не зумів скористатися чорною смугою в житті “Ліверпуля” та поступився 0:2 через голи Салаха та Мане.

Фабіньо визнаний найкращим гравцем матчу за дії в центрі півзахисту “Ліверпуля”.

Цитата

“Ми створили безліч моментів. У першому таймі ми їх не реалізували, але найважливіше, що вдалося хлопцям, — це відсутність якісної гри у футболістів „Лейпцига“. Вони справжні двожильні монстри: ви бачили, як вони біжать. Однак ми дуже добре захищалися”, — сказав головний тренер “Ліверпуля” Юрген Клопп.

Доповнення

Перша гра команд завершилася із аналогічним результатом (0:2)і підсумковий результат двох матчів 4:0.