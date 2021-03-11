"Ливерпуль" во второй раз обыграл "СБ Лейпциг" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56624 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 77596 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111143 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146596 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196485 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193859 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280321 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328898 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157917 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143187 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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"Ливерпуль" во второй раз обыграл "СБ Лейпциг" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" во второй раз обыграл "СБ Лейпциг" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 15402 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Английский “Ливерпуль” провел поединок на “Пушкаш-Арене” в Будапеште за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов с “СБ Лейпцигом”, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

“Лейпциг” не сумел воспользоваться черной полосой в жизни “Ливерпуля” и уступил 0: 2 через гола Салаха и Мане.

Фабиньо признан лучшим игроком матча за действия в центре полузащиты “Ливерпуля”.

Цитата

“Мы создали множество моментов. В первом тайме мы их не реализовали, но самое важное, что удалось ребятам, — это отсутствие качественной игры у футболистов “Лейпцига”. Они настоящие двужильные монстры: вы видели, как они бегут. Однако мы очень хорошо защищались “, - сказал главный тренер” Ливерпуля "Юрген Клопп.

Дополнение

Первая игра команд завершилась с аналогичным результатом (0: 2) и итоговый результат двух матчей 4: 0.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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