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Ліван потребує міжнародної допомоги для відновлення Бейруту після вибуху

Ліван потребує міжнародної допомоги для відновлення Бейруту після вибуху

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Ліван має обмежену фінансову спроможність протистояти наслідкам вибуху у Бейруті та потребує іноземної допомоги. Про це заявив міністр економіки Лівану Рауль Нехме, повідомляє Aljazeera, передає УНН.

"Потужність держави дуже обмежена, як і центрального банку, так і банків. Ми не плаваємо в доларах", – заявив Нехме.

За його словами, робота з Міжнародним валютним фондом була єдиним виходом для Лівану, який до боротьби з вибухом у Бейруті вже боровся з валютною кризою та фінансовим крахом.

У свою чергу міністр закордонних справ Лівану Шарбель Вехбе заявив, що уряд країни дав слідчому комітету чотири дні, щоб знайти винних у руйнівному вибуху у Бейрутському порту.

"Сьогодні вранці було прийнято рішення про створення слідчого комітету, який за чотири дні максимум повинен надати детальний звіт про відповідальність - як, хто, що, де? Будуть судові рішення… Винних у цьому жахливому злочині недбалості буде покарано комітетом суддів", - заявив очільник МЗС Лівану.

За даними ліванської влади, збитки від вибуху, що стався в порту Бейрута увечері 4 серпня, можуть досягти 15 млрд доларів.

Нагадаємо, жертвами вибуху в порту Бейрута стали 137 осіб, близько 5 тис. постраждали. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою. Збитки від катастрофи раніше оцінювали в 3-5 млрд доларів. Всесвітній банк вже висловив готовність допомогти владі Лівану в залученні коштів, проведенні експертної оцінки збитків і створенні плану відновлення Бейрута.

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