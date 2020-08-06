Вибух у Лівані: Світовий банк висловив готовність допомогти у залученні коштів та реконтрукції Бейрута

“Спираючись на світовий досвід країн, які постраждали в результаті надзвичайних ситуацій, група Світового банку готова направити своїх експертів для проведення швидкої оцінки збитку і потреб і розробки плану реконструкції відповідно до міжнародних стандартів... Крім того, Група Світового банку відкрита для активної участі спільно з ліванськими партнерами з метою мобілізації державної і приватної фінансової підтримки для реконструкції”, — йдеться в прес-релізі, опублікованому в середу на сайті організації.

Потужний вибух на складі в порту Бейрута пролунав 4 серпня. Загинули 137 осіб, постраждали близько 5 тис., десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Момент вибуху в Бейруті, 4 серпня 2020 року: