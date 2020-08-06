Вибух у Лівані: Світовий банк висловив готовність допомогти у залученні коштів та реконтрукції Бейрута
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Всесвітній банк висловив готовність допомогти владі Лівану в залученні коштів, проведенні експертної оцінки збитку і створенні плану відновлення Бейрута після потужного вибуху, що стався у вівторок в столиці близькосхідної республіки, передає УНН.
“Спираючись на світовий досвід країн, які постраждали в результаті надзвичайних ситуацій, група Світового банку готова направити своїх експертів для проведення швидкої оцінки збитку і потреб і розробки плану реконструкції відповідно до міжнародних стандартів... Крім того, Група Світового банку відкрита для активної участі спільно з ліванськими партнерами з метою мобілізації державної і приватної фінансової підтримки для реконструкції”, — йдеться в прес-релізі, опублікованому в середу на сайті організації.
Потужний вибух на складі в порту Бейрута пролунав 4 серпня. Загинули 137 осіб, постраждали близько 5 тис., десятки людей вважаються зниклими безвісти.
Момент вибуху в Бейруті, 4 серпня 2020 року: