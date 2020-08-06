Взрыв в Ливане: Всемирный банк выразил готовность помочь в привлечении средств и реконтрукции Бейрута

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 89891 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103286 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128840 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108533 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128695 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101571 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102337 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104093 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101974 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101518 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Взрыв в Ливане: Всемирный банк выразил готовность помочь в привлечении средств и реконтрукции Бейрута

Взрыв в Ливане: Всемирный банк выразил готовность помочь в привлечении средств и реконтрукции Бейрута

Киев  •  УНН

 • 14759 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Всемирный банк выразил готовность помочь властям Ливана в привлечении средств, проведении экспертной оценки ущерба и создании плана восстановления Бейрута после произошедшего во вторник в столице ближневосточной республики мощного взрыва, передает УНН.

“Опираясь на мировой опыт стран, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, группа Всемирного банка готова направить своих экспертов для проведения быстрой оценки ущерба и потребностей и разработки плана реконструкции в соответствии с международными стандартами... Кроме того, Группа Всемирного банка открыта для активного участия совместно с ливанскими партнерами с целью мобилизации государственной и частной финансовой поддержки для реконструкции”, — говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте организации.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. Погибли 137 человек, пострадали около 5 тыс., десятки людей числятся пропавшими без вести.

Момент взрыва в Бейруте, 4 августа 2020 года:

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