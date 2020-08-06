Ливан нуждается в международной помощи для восстановления Бейрута после взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Ливан имеет ограниченную финансовую возможность противостоять последствиям взрыва в Бейруте и нуждается в иностранной помощи. Об этом заявил министр экономики Ливана Рауль Нехме, сообщает Aljazeera , передает УНН.
"Мощность государства очень ограничена, как и центрального банка, так и банков. Мы не плаваем в долларах", - заявил Нехме.
По его словам, работа с Международным валютным фондом была единственным выходом для Ливана, который до борьбе со взрывом в Бейруте уже боролся с валютным кризисом и финансовым крахом.
В свою очередь министр иностранных дел Ливана Шарбель Вехби заявил, что правительство страны дало следственному комитету четыре дня, чтобы найти виновных в разрушительном взрыве в Бейрутском порту.
"Сегодня утром было принято решение о создании следственного комитета, который через четыре дня максимум должен предоставить подробный отчет об ответственности - как, кто, что, где? Будут судебные решения... Виновные в этом ужасном преступлении халатности будут наказаны комитетом судей", - заявил глава МИД Ливана.
По данным ливанских властей, ущерб от взрыва, произошедшего в порту Бейрута вечером 4 августа, может достигнуть 15 млрд долларов.
Напомним, жертвами взрыва в порту Бейрута стали 137 человек, около 5 тыс. пострадали. Около 300 тыс. человек остались без крыши над головой. Убытки от катастрофы ранее оценивали в 3-5 млрд долларов. Всемирный банк уже выразил готовность помочь властям Ливана в привлечении средств, проведении экспертной оценки ущерба и создании плана восстановления Бейрута.