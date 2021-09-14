Литва відмовила у притулку майже 600 мігрантам

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Станом на сьогодні до литовського Департаменту міграції надійшло 2604 клопотання про надання притулку, серед них 570 клопотань із проханням надати притулок від нелегальних мігрантів, яких затримали цього року на кордоні. Як зазначають на сайті МВС Литви, притулку нікому не надали.

Водночас у Литві затверджено процедуру добровільного повернення: у разі бажання повернутися до своєї країни мігрантам купують квитки й виплачують 300 євро на дорожні витрати. Відомо, що від початку року понад 130 мігрантів повернулися з Литовської Республіки в країни походження.

Нагадаємо

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу, членом якого є Литва. На початку липня Вільнюс оголосив у республіці режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Литва розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.