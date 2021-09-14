Литва отказала в убежище почти 600 мигрантам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Департамент миграции Литвы отказал в предоставлении убежища 570 мигрантам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство внутренних дел Литовской Республики.
Детали
На сегодня к литовскому Департаменту миграции поступило 2604 ходатайства о предоставлении убежища, среди них 570 ходатайств с просьбой предоставить убежище от нелегальных мигрантов, задержанных в этом году на границе. Как отмечают на сайте МВД Литвы, убежище никому не предоставили.
В то же время в Литве утверждена процедура добровольного возвращения: в случае желания вернуться в свою страну мигрантам покупают билеты и выплачивают 300 евро на дорожные расходы. Известно, что с начала года более 130 мигрантов вернулись из Литовской Республики в страны происхождения.
Напомним
В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза, членом которого является Литва. В начале июля Вильнюс объявил в республике режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.
В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.
В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Литва начала строительство забора на границе с Беларусью.