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Литва розширила повноваження армії для дій на кордоні

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Військовослужбовці Литви отримали розширені повноваження для дій на кордоні на тлі підвищення спроб біженців нелегально перетнути державні кордони з боку Білорусі. Литовський Сейм (однопалатний парламент) в п'ятницю, 10 вересня, затвердив відповідну постанову президента Гітанаса Науседи. Більшість депутатів - 100 осіб - проголосували на підтримку рішення, один парламентарій був проти, ще двоє утрималися, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Тепер литовські військові мають право зупиняти, перевіряти і оглядати транспортні засоби, а також вантажі і людей, що знаходяться в транспорті. Крім того, їм дозволено використовувати спеціальні засоби. Про які саме засоби йдеться, в постанові Науседа не уточнюється.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та Литви

В кінці травня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не буде затримувати нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу, членом якого є Литва. На початку липня Вільнюс оголосив в республіці режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Пізніше аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели сусідить з Литвою Латвія, а також Польща.

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В кінці серпня Польща, Литва, Латвія і Естонія звинуватили Білорусь в використанні нелегальних мігрантів як зброї в так званій гібридної війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва за заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Європейський Союз виділив Литві 36,7 млн ​​євро невідкладної допомоги з фонду з питань притулку, міграції та інтеграції. Кошти підуть на утримання центрів для нелегальних мігрантів, карантинних приміщень, медичну допомогу, продовольство і одяг.

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