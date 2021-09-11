Литва расширила полномочия армии для действий на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Военнослужащие Литвы получили расширенные полномочия для действий на границе на фоне повышения попыток беженцев нелегально пересечь государственные границы со стороны Беларуси. Литовский Сейм (однопалатный парламент) в пятницу, 10 сентября, утвердил соответствующее постановление президента Гитанаса Науседы. Большинство депутатов - 100 человек - проголосовали в поддержку решения, один парламентарий был против, еще двое воздержались, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Теперь литовские военные имеют право останавливать, проверять и осматривать транспортные средства, а также грузы и людей, находящихся в транспорте. Кроме того, им разрешено использовать специальные средства. О каких именно средства говорится, в постановлении Науседа не уточняется.
Миграционный кризис на границе Беларуси и Литвы
В конце мая правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза, членом которого является Литва. В начале июля Вильнюс объявил в республике режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели соседствует с Литвой Латвия, а также Польша.
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В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры по белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечения границ Евросоюза.
Европейский Союз выделил Литве 36,7 млн евро неотложной помощи из фонда по вопросам убежища, миграции и интеграции. Средства пойдут на содержание центров для нелегальных мигрантов, карантинных помещений, медицинскую помощь, продовольствие и одежду.