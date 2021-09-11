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Литва расширила полномочия армии для действий на границе

Литва расширила полномочия армии для действий на границе

Киев  •  УНН

 • 12968 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Военнослужащие Литвы получили расширенные полномочия для действий на границе на фоне повышения попыток беженцев нелегально пересечь государственные границы со стороны Беларуси. Литовский Сейм (однопалатный парламент) в пятницу, 10 сентября, утвердил соответствующее постановление президента Гитанаса Науседы. Большинство депутатов - 100 человек - проголосовали в поддержку решения, один парламентарий был против, еще двое воздержались, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Теперь литовские военные имеют право останавливать, проверять и осматривать транспортные средства, а также грузы и людей, находящихся в транспорте. Кроме того, им разрешено использовать специальные средства. О каких именно средства говорится, в постановлении Науседа не уточняется.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Литвы

В конце мая правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза, членом которого является Литва. В начале июля Вильнюс объявил в республике режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели соседствует с Литвой Латвия, а также Польша.

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В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры по белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечения границ Евросоюза.

Европейский Союз выделил Литве 36,7 млн евро неотложной помощи из фонда по вопросам убежища, миграции и интеграции. Средства пойдут на содержание центров для нелегальных мигрантов, карантинных помещений, медицинскую помощь, продовольствие и одежду.

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