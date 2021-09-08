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Латвія слідом за Литвою відмовила Білорусі у правовій допомозі Мінську у його намірах розслідування геноциду білорусів

Латвія слідом за Литвою відмовила Білорусі у правовій допомозі Мінську у його намірах розслідування геноциду білорусів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Латвія відмовила Білорусі в задоволенні запиту про надання допомоги у справі про геноцид білорусів в роки Великої Вітчизняної війни. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в середу на сайті управління по взаємодії із засобами масової інформації та редакційної діяльності білоруської Генеральної прокуратури, пише УНН.

Деталі

“Генеральна прокуратура Латвійської Республіки з безпідставним посиланням на ст. 17 Договору між Республікою Білорусь та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 21 лютого 1994 року відмовила у задоволенні запиту Генеральної прокуратури Республіки Білорусь про правову допомогу у кримінальній справі про геноцид населення Білорусі під час Великої Вітчизняної війни та в повоєнні роки”, — йдеться в тексті.

Мінськ вважає юридично необґрунтованою відмову Вільнюса і Риги в наданні правової допомоги у справі про геноцид білорусів в роки війни.

Швед заявив, що Литва і Латвія “не приховують того, що вони покривають нацистських злочинців, — як живих, так і відмовляються проводити слідчі дії по встановленню злочинів, які скоїли карателі батальйонів СС, що складалися з литовців і латишів”. “Це ще раз підкреслює те, що ці держави в силу їхньої політики не будуть робити ніяких дій до того, щоб викрити нацистських злочинців. Ми сьогодні ще раз констатуємо, що ці держави покривають нацистських злочинців. Це безперечний, на нашу думку, факт”, — вирішив сказати глава відомства.

“Що стосується вирішення питання про відповідальність тих же самих нацистських злочинців з каральних батальйонів литовських і латиських СС, ми будемо вживати всіх можливих заходів для того, щоб вони понесли відповідальність”, — заявив Швед. Він сказав, що “вони (нацистські злочинці) живуть не тільки на території прибалтійських держав, а й більш ніж десяти інших держав”. “Ми туди вже десь направили доручення, або вони зараз готуються, в ці країни будуть направлені відповідні документи, щоб живі нацисти все-таки постали перед судом”, — заявив генпрокурор Білорусі.

“Литовська і латвійська влади нам відповіли невмотивованою відмовою. Вона юридично абсолютно необгрунтована. Вони не ставлять під сумнів ті питання, які ми перед ними в рамках угод і договорів про надання допомоги поставили по виробництву конкретних процесуальних дій. Вони прямо вказують на те, що ці дії виконувати не будуть, тому що нібито це завдасть шкоди їхнім національним інтересам”, — зазначив генпрокурор Білорусі.

Раніше

Генеральна прокуратура Білорусі отримала відповідь з Генеральної прокуратури Литви про відмову в наданні правової допомоги у кримінальній справі про геноцид населення Білорусі в роки Великої Вітчизняної війни.

У Мінську вважають, що Генпрокуратура Литви, нібито ухиляючись від необхідності виконання доручення про надання правової допомоги у кримінальній справі про геноцид білоруського народу, “фактично сприяє приховуванню нацистських злочинців від правосуддя”.

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