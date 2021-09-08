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Латвия вслед за Литвой отказала Беларуси в правовой помощи Минску в его намерениях расследования геноцида белорусов

Латвия вслед за Литвой отказала Беларуси в правовой помощи Минску в его намерениях расследования геноцида белорусов

Киев  •  УНН

 • 21095 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Латвия отказала Беларуси в удовлетворении запроса об оказании помощи по делу о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте управления по взаимодействию со СМИ и редакционной деятельности белорусской Генеральной прокуратуры, пишет УНН.

Детали

“Генеральная прокуратура Латвийской Республики с безосновательной ссылкой на ст. 17 Договора между Республикой Беларусь и Латвийской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 21 февраля 1994 года отказала в удовлетворении запроса Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы”, — говорится в тексте.

Минск считает юридически необоснованным отказ Вильнюса и Риги в оказании правовой помощи по делу о геноциде белорусов в годы войны.

Швед заявил, что Литва и Латвия “не скрывают того, что они покрывают нацистских преступников, — как живых, так и отказываются проводить следственные действия по установлению преступлений, которые совершили каратели батальонов СС, состоявших из литовцев и латышей”. “Это еще раз подчеркивает то, что эти государства в силу их политики не будут предпринимать никаких действий к тому, чтобы изобличить нацистских преступников. Мы сегодня еще раз констатируем, что эти государства покрывают нацистских преступников. Это бесспорный, по нашему мнению, факт”, — решил сказать глава ведомства.

“Что касается решения вопроса об ответственности тех же самых нацистских преступников из карательных батальонов литовских и латышских СС, мы будем принимать все возможные меры к тому, чтобы они понесли ответственность”, — заявил Швед. Он сказал, что “они (нацистские преступники) живут не только на территории прибалтийских государств, но и более чем десяти иных государств”. “Мы туда уже где-то направили поручения, либо они сейчас готовятся, в эти страны будут направлены соответствующие документы, чтобы живые нацисты все-таки предстали перед судом”, — заявил генпрокурор Беларуси.

“Литовские и латвийские власти нам ответили немотивированным отказом. Он юридически абсолютно необоснован. Они не ставят под сомнение те вопросы, которые мы перед ними в рамках соглашений и договоров об оказании помощи поставили по производству конкретных процессуальных действий. Они прямо указывают на то, что эти действия выполнять не будут, потому что якобы это причинит ущерб их национальным интересам”, — отметил генпрокурор Беларуси.

Ранее

Генеральная прокуратура Беларуси получила ответ из Генеральной прокуратуры Литвы об отказе в оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

В Минске считают, что Генпрокуратура Литвы, якобы уклоняясь от необходимости исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, “фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия”.

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