Литва відмовила Білорусі у правовій допомозі Мінську у його намірах розслідування геноциду білорусів у Другій світовій

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Генеральна прокуратура Білорусі отримала відповідь з Генеральної прокуратури Литви про відмову в наданні правової допомоги у кримінальній справі про геноцид населення Білорусі в роки Великої Вітчизняної війни. Про це повідомила в середу білоруська Генпрокуратура, пише УНН.

Деталі

“Генпрокуратура Литви, ігноруючи взяті на себе міжнародні зобов’язання і безпідставно пославшись на ст. 19 „Договору між Республікою Білорусь та Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 20 жовтня 1992 року“, повідомила про відмову прийняти до виконання дане доручення, оскільки це, на її думку, може завдати шкоди їхньому суверенітету або безпеці, прав і законним інтересам громадян”, — йдеться в повідомленні Генпрокуратури на її сайті.

У Мінську вважають, що Генпрокуратура Литви, нібито ухиляючись від необхідності виконання доручення про надання правової допомоги у кримінальній справі про геноцид білоруського народу, “фактично сприяє приховуванню нацистських злочинців від правосуддя”. Направляючи в червні нинішнього року запит в Литву, Генпрокуратура Білорусі заявила, що слідство у справі направлено на встановлення фактів вчинення нацистами і їхніми посібниками, бандформуваннями “в ході Великої Вітчизняної війни і післявоєнний період на території БРСР дій з планомірного знищення радянських громадян, в тому числі білорусів і представників інших національностей”.

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Крім того, за даними білоруського відомства, литовська сторона нібито була проінформована, що в рамках кримінальної справи вивчаються відомості про проведення каральних операцій, руйнування населених пунктів, насильницькому викраденні мирного населення на примусові роботи, уточнюються офіційні дані про кількість загиблих мирних громадян.

У Генпрокуратурі заявили, що у дорученні повідомлялося, що “в період з 1941 по 1944 рік у цілеспрямованому винищуванні з особливою жорстокістю населення БРСР брали участь добровольці литовських колабораціоністських формувань, керували якими служби німецького рейху”. Зокрема, білоруська сторона звернулася “з проханням допитати проживають на території Литви вже встановлених членів каральних литовських батальйонів, в тому числі порученця Мінського м’ясника (Антанас Людвіка Імпулявічюс-Імпуленас) — Вольдемараса Хубертаса Лаймутіса Адамкавічюса (після зміни персональних даних — Валдас Адамкус, колишній президент Литовської Республіки)”, — заявили в Генпрокуратурі Білорусі.

Справа про геноцид

У квітні 2021 року Генеральна прокуратура республіки порушила кримінальну справу про геноцид білоруського населення в роки Великої Вітчизняної війни. Відомство планує поставити в рамках міжнародних договорів питання про видачу ряду злочинців, які ще живі, і вже запросила у Росії, Німеччині та інших країн правову допомогу в розслідуванні цієї справи.

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