Литва отказала Беларуси в правовой помощи Минску в его намерениях расследования геноцида белорусов во Второй мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Генеральная прокуратура Беларуси получила ответ из Генеральной прокуратуры Литвы об отказе в оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в среду белорусская Генпрокуратура, пишет УНН.
Детали
“Генпрокуратура Литвы, игнорируя взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на ст. 19 „Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года“, уведомила об отказе принять к исполнению данное поручение, поскольку это, по ее мнению, может причинить вред их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан”, — говорится в сообщении Генпрокуратуры на ее сайте.
В Минске считают, что Генпрокуратура Литвы, якобы уклоняясь от необходимости исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, “фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия”. Направляя в июне нынешнего года запрос в Литву, Генпрокуратура Беларуси заявила, что следствие по делу направлено на установление фактов совершения нацистами и их пособниками, бандформированиями “в ходе Великой Отечественной войны и послевоенный период на территории БССР действий по планомерному уничтожению советских граждан, в том числе белорусов и представителей иных национальностей”.
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Кроме того, по данным белорусского ведомства, литовская сторона якобы была проинформирована, что в рамках уголовного дела изучаются сведения о проведении карательных операций, разрушении населенных пунктов, насильственном угоне мирного населения на принудительные работы, уточняются официальные данные о количестве погибших мирных граждан.
В Генпрокуратуре заявили, что в поручении сообщалось, что “в период с 1941 по 1944 год в целенаправленном истреблении с особой жестокостью населения БССР принимали участие добровольцы литовских коллаборационистских формирований, руководили которыми службы германского рейха”. В частности, белорусская сторона обратилась “с просьбой допросить проживающих на территории Литвы уже установленных членов карательных литовских батальонов, в том числе порученца Минского мясника (Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас) — Вольдемараса Хубертаса Лаймутиса Адамкавичюса (после смены персональных данных — Валдас Адамкус, бывший президент Литовской Республики)”, — заявили в Генпрокуратуре Белоруссии.
Дело о геноциде
В апреле 2021 года Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Ведомство планирует поставить в рамках международных договоров вопрос о выдаче ряда преступников, которые еще живы, и уже запросила у России, Германии и других стран правовую помощь в расследовании этого дела.