Літак з висланими з США російськими дипломатами приземлився у Москві

Група співробітників посольства Росії в столиці США, що залишають країну на вимогу американської влади, вилетіла напередодні вашингтонського міжнародного аеропорту імені Даллеса.

Як повідомляв УНН, адміністрація США на чолі з Бараком Обамою ввела в четвер санкції щодо Федеральної служби безпеки та Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії. Одночасно вона оголосила про вислання з США 35 російських дипломатів.