Літак з висланими з США російськими дипломатами приземлився у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Літак спеціального льотного загону “Росія” з російськими дипломатми, депортованими із США, приземлився в Москві, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Група співробітників посольства Росії в столиці США, що залишають країну на вимогу американської влади, вилетіла напередодні вашингтонського міжнародного аеропорту імені Даллеса.
Як повідомляв УНН, адміністрація США на чолі з Бараком Обамою ввела в четвер санкції щодо Федеральної служби безпеки та Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії. Одночасно вона оголосила про вислання з США 35 російських дипломатів.