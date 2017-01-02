Самолет с высланными из США российскими дипломатами приземлился в Москве

Группа сотрудников посольства России в столице США, покидающих страну по требованию американских властей, вылетела накануне вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса.

Как сообщал УНН, администрация США во главе с Бараком Обамой ввела в четверг санкции в отношении Федеральной службы безопасности и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Одновременно она объявила о высылке из США 35 российских дипломатов .