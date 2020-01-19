Літак з тілами загиблих українців в Ірані перетнув державний кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Літак з тілами загиблих українців внаслідок авіакатастрофи в Ірані перетнув український кордон і прямує до аеропорту “Бориспіль”. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Бригади транспортної авіації.
“Іл-76 Повітряних Сил ЗС України з тілами загиблих в тегеранській катастрофі пасажирів та екіпажу рейсу PS752 перетнув українській кордон і прямує до Борисполя”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.
Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі вони загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.