Самолет с телами погибших украинцев в Иране пересек государственную границу

"Ил-76 Воздушных Сил ВС Украины с телами погибших в тегеранской катастрофе пассажиров и экипажа рейса PS752 пересек украинскую границу и направляется в Борисполь", - говорится в сообщении.

Напомним, тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, планируют доставить в Киев 19 января.

Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.