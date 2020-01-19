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Самолет с телами погибших украинцев в Иране пересек государственную границу

Киев • УНН

 • 13997 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы в Иране, пересек украинскую границу и направляется в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Бригады транспортной авиации.

Самолет с телами погибших украинцев в Иране пересек государственную границу

"Ил-76 Воздушных Сил ВС Украины с телами погибших в тегеранской катастрофе пассажиров и экипажа рейса PS752 пересек украинскую границу и направляется в Борисполь", - говорится в сообщении.

Напомним, тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, планируют доставить в Киев 19 января.

Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

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