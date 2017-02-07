Літак "Антонов" врятував Boeing у канадській Арктиці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Український Ан-124 “Руслан” доставив у північне канадське місто Ікалуїт двигун для літака Boeing-777 швейцарських авіаліній, передає УНН з посиланням на Nunatsiaq Online.
Як зазначається, під час здійснення рейсу Цюріх - Лос-Анджелес відмовив двигун літака. Це призвело до вимушеної посадки в Ікалуїті. Саме тому для транспортування нового двигуна залучили український літак.
Вказано, що двигун, який доставили для Boeing-777, важить 8 тонн. Для доставки двигуна Ан-124 подолав 4 тисячі кілометрів. Посадка українського літака здійснювалася за температури 29 градусів морозу.
Нагадаємо, “Антонов” запропонував Д.Трампу свій літак замість Boeing.