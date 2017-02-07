Літак "Антонов" врятував Boeing у канадській Арктиці

Як зазначається, під час здійснення рейсу Цюріх - Лос-Анджелес відмовив двигун літака. Це призвело до вимушеної посадки в Ікалуїті. Саме тому для транспортування нового двигуна залучили український літак.

Вказано, що двигун, який доставили для Boeing-777, важить 8 тонн. Для доставки двигуна Ан-124 подолав 4 тисячі кілометрів. Посадка українського літака здійснювалася за температури 29 градусів морозу.

Нагадаємо, “Антонов” запропонував Д.Трампу свій літак замість Boeing.