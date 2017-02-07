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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Самолет "Антонов" спас Boeing в канадской Арктике

Киев • УНН

 • 18344 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинский Ан-124 "Руслан" доставил в северный канадский город Икалуит двигатель для самолета Boeing-777 швейцарских авиалиний, передает УНН со ссылкой на Nunatsiaq Online.

Самолет "Антонов" спас Boeing в канадской Арктике

Как отмечается, при осуществлении рейса Цюрих - Лос-Анджелес отказал двигатель самолета. Это привело к вынужденной посадке в Икалуите. Именно поэтому для транспортировки нового двигателя привлекли украинский самолет.

Указано, что двигатель, который доставили для Boeing-777, весит 8 тонн. Для доставки двигателя Ан-124 преодолел 4 тыс. километров. Посадка украинского самолета осуществлялась при температуре 29 градусов мороза.

Напомним, "Антонов" предложил Д.Трампу свой самолет вместо Boeing.

Украинские Национальные Новости

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