Самолет "Антонов" спас Boeing в канадской Арктике

Как отмечается, при осуществлении рейса Цюрих - Лос-Анджелес отказал двигатель самолета. Это привело к вынужденной посадке в Икалуите. Именно поэтому для транспортировки нового двигателя привлекли украинский самолет.

Указано, что двигатель, который доставили для Boeing-777, весит 8 тонн. Для доставки двигателя Ан-124 преодолел 4 тыс. километров. Посадка украинского самолета осуществлялась при температуре 29 градусов мороза.

Напомним, "Антонов" предложил Д.Трампу свой самолет вместо Boeing.