Лист проти Гетманцева: позиція працівника UKRSIBBANK не узгоджена з банком і не висвітлює думку компанії

Підпис Бурдюга під листом значиться під номером 9838.

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“Позиція Олександра Бурдюга є його особистою, вона не узгоджена з банком та не висвітлює думку UKRSIBBANK”, - зазначили у пресслужбі.

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Раніше у ПриватБанку та Ощадбанку також повідомили УНН, що підпис їх працівників під зверненням є особистою думкою підписантів.

Окрім того, ще низка компаній висловила аналогічну позицію. В Інституті безпеки АЕС НАН України, ПАТ “Запоріжсталь”, "Domino’s Pizza” та Bolt зазначили, що думка їх працівників не є позицією компанії.

В Галицькому академічному камерному хорі заявили, що їх хормейстер не повідомив колектив та керівництво про свій підпис, і взагалі наразі він перебуває закордоном.

А в міжнародній компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) зазначили, що один з підписантів звернення взагалі не є їх працівником, а інший висловив лише свою особисту думку.

Нагадаємо

Низка підприємців підписала звернення до Президента Володимира Зеленського за відставку голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева. Втім, виявилося, що під листом може підписатися будь-хто - навіть неіснуюча компанія.

Так, журналісти вирішили перевірити, чи існує бодай якась модерація підписантів, аби уникнути підписів від так званих ботів. Для цього - зареєстрували десяток фейкових компаній. Одну з них назвали OCHE, що в перекладі з італійської означає “гуси”. З ними асоціюють Гетманцева після його фрази про гусей. Підпис “компанії” значиться у листі під номером 17429. Таким чином вдалося з’ясувати, що жодної модерації немає. Тому всі боти, серед яких й OCHE, наразі присутні у переліку тих, хто підтримує відставку пана Гетманцева з його посади.

Окрім того, серед підписантів листа виявили військовослужбовців, пенсіонерів, студентів та інших “бюджетників”, яким невигідно виступати проти підвищення податків, адже зарплатня, стипендії та надбавки держслужбовцям прямо корелюються з податковим навантаженням країни, бо виплачуються з держказни.