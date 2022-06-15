Письмо против Гетманцева: позиция работника UKRSIBBANK не согласована с банком и не освещает мнение компании

ukru
19:03 • 1992 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 53442 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 96610 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 73840 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 52812 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 72938 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 66237 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 105302 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119334 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126180 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 65385 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 69533 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 50752 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 25551 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 38361 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 105303 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 106472 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246520 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 276200 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 212932 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 69533 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119336 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 105941 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123562 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125871 просмотра
Актуальное
Письмо против Гетманцева: позиция работника UKRSIBBANK не согласована с банком и не освещает мнение компании

Письмо против Гетманцева: позиция работника UKRSIBBANK не согласована с банком и не освещает мнение компании

Киев • УНН

 • 328369 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Начальник бизнес-центра UKRSIBBANK Александр Бурдюг не согласовал с банком свою позицию по подписанию письма за отставку главы налогового Комитета ВР, секретаря Нацсовета Восстановления Данила Гетманцева. Его подпись под обращением является личной позицией. Об этом сообщили УНН в пресс-службе UKRSIBBANK.

Подпись Бурдюга под письмом числится под номером 9838.

Цитата

“Позиция Александра Бурдюга является его личной, она не согласована с банком и не освещает мнение UKRSIBBANK”, - отметили в пресс-службе.

К теме

Ранее в ПриватБанке и Ощадбанке также сообщили УНН, что подпись их работников под обращением является личным мнением подписантов.

Кроме того, еще ряд компаний высказал аналогичную позицию. В Институте безопасности АЭС НАН УкраиныПАО “Запорожсталь”, "Domino’s Pizza” и Bolt отметили, что мнение их работников не является позицией компании.

В Галицком академическом камерном хоре заявили, что их хормейстер не уведомил коллектив и руководство о своей подписи, и вообще сейчас он находится за границей. 

А в международной компании PricewaterhouseCoopers (PwC) отметили, что один из подписантов обращения вообще не является их работником, а другой выразил только свое личное мнение.

Напомним

Ряд предпринимателей подписал обращение к Президенту Владимиру Зеленскому за отставку главы налогового комитета ВР Данила Гетманцева. Впрочем, оказалось, что под письмом может подписаться любой – даже несуществующая компания.

Так, журналисты решили проверить, существует ли какая-нибудь модерация подписантов, чтобы избежать подписей от так называемых ботов. Для этого – зарегистрировали десяток фейковых компаний. Одну из них назвали OCHE, что в переводе с итальянского означает “гуси”. С ними ассоциируют Гетманцева после его фразы о гусе. Подпись “компании” значится в письме под номером 17429. Таким образом удалось выяснить, что никакой модерации нет. Поэтому все боты, среди которых и OCHE, сейчас присутствуют в перечне тех, кто поддерживает отставку Гетманцева с его должности.

Кроме того, среди подписантов письма обнаружили военнослужащих, пенсионеров, студентов и других “бюджетников”, которым невыгодно выступать против повышения налогов, ведь зарплата, стипендии и надбавки госслужащим прямо коррелируются с налоговой нагрузкой страны, потому что выплачиваются из госказны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы