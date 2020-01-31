Лісові пожежі підібралися до столиці Австралії: оголошено НС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Влада столиці Австралії у п'ятницю оголосила надзвичайну ситуацію, першу за майже два десятиліття, оскільки лісова пожежа підібралася до Канберри. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
Головний міністр Австралійської столичної території Ендрю Барр заявив, що цей захід "ефективний наразі і буде діяти доти, доки Канберра перебуватиме в небезпеці".
До таких заходів вдалися напередодні очікуваної найближчими днями хвилі спеки. Згідно з прогнозами, пожежі можуть торкнутися південного передмістя столиці, де живе близько 400 тисяч людей.
Надзвичайну ситуацію оголошено в Австралійській столичній території вперше з 2003 року, коли в результаті пожеж було знищено майже 500 будинків.
Температура досягла 40 градусів за Цельсієм у четвер у штаті Південна Австралія. Очікується, що хвиля спеки обрушиться на Мельбурн і Канберру пізніше в п'ятницю, а вже у вихідні у деяких частинах Сіднея очікується до 45 градусів за Цельсієм.
Влада заявляє, що пекуча спека, супроводжувана сухими вітрами, створить умови для лісових пожеж в районах Нового Південного Уельсу і Вікторії, де і так все ще спостерігають понад 80 пожеж.
Прогнозується, що за хвилею спеки прийдуть дощі, які можуть допомогти послабити пожежі.
В останні тижні екстремальна погода обрушилася на деякі райони Австралії, де спостерігалися гігантський град, повені та зсуви.
Щонайменше 33 людини загинули.
Нагадаємо, в Австралії під час гасіння пожеж розбився літак, троє загиблих.