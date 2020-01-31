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Лесные пожары подобрались к столице Австралии: объявлено ЧС

Киев • УНН

 • 15260 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Власти столицы Австралии в пятницу объявили чрезвычайную ситуацию, первую за почти два десятилетия, поскольку лесной пожар подобрался к Канберре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

Лесные пожары подобрались к столице Австралии: объявлено ЧС

Главный министр Австралийской столичной территории Эндрю Барр заявил, что эта мера "эффективна на данный момент и будет действовать до тех пор, пока Канберра находиться в опасности".

К таким мерам прибегли накануне ожидаемой в ближайшие дни волны жары. Согласно прогнозам, пожары могут коснуться южных пригородов столицы, где живет около 400 тысяч человек.

Чрезвычайная ситуация объявлена в Австралийской столичной территории впервые с 2003 года, когда в результате пожаров было уничтожено около 500 домов.

Температура достигла 40 градусов по Цельсию в четверг в штате Южная Австралия. Ожидается, что волна жары обрушится на Мельбурн и Канберру позже в пятницу, а уже в выходные в некоторых частях Сиднея ожидается до 45 градусов по Цельсию.

Власти заявляют, что жгучая жара, сопровождаемая сухими ветрами, создаст условия для лесных пожаров в районах Нового Южного Уэльса и Виктории, где и так все еще наблюдают более 80 пожаров.

Прогнозируется, что за волной жары придут дожди, которые могут помочь ослабить пожары.

В последние недели экстремальная погода обрушилась на некоторые районы Австралии, где наблюдались огромный град, наводнения и оползни.

По меньшей мере 33 человека погибли.

Напомним, в Австралии во время тушения пожаров разбился самолет, трое погибших.

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