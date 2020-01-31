Лесные пожары подобрались к столице Австралии: объявлено ЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Власти столицы Австралии в пятницу объявили чрезвычайную ситуацию, первую за почти два десятилетия, поскольку лесной пожар подобрался к Канберре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.
Главный министр Австралийской столичной территории Эндрю Барр заявил, что эта мера "эффективна на данный момент и будет действовать до тех пор, пока Канберра находиться в опасности".
К таким мерам прибегли накануне ожидаемой в ближайшие дни волны жары. Согласно прогнозам, пожары могут коснуться южных пригородов столицы, где живет около 400 тысяч человек.
Чрезвычайная ситуация объявлена в Австралийской столичной территории впервые с 2003 года, когда в результате пожаров было уничтожено около 500 домов.
Температура достигла 40 градусов по Цельсию в четверг в штате Южная Австралия. Ожидается, что волна жары обрушится на Мельбурн и Канберру позже в пятницу, а уже в выходные в некоторых частях Сиднея ожидается до 45 градусов по Цельсию.
Власти заявляют, что жгучая жара, сопровождаемая сухими ветрами, создаст условия для лесных пожаров в районах Нового Южного Уэльса и Виктории, где и так все еще наблюдают более 80 пожаров.
Прогнозируется, что за волной жары придут дожди, которые могут помочь ослабить пожары.
В последние недели экстремальная погода обрушилась на некоторые районы Австралии, где наблюдались огромный град, наводнения и оползни.
По меньшей мере 33 человека погибли.
Напомним, в Австралии во время тушения пожаров разбился самолет, трое погибших.