Лише 12% українців "сумують" за радянським союзом: опитування

Деталі

Більшість українців в усіх регіонах (73%) позитивно розцінює розпад радянського союзу, ще 15% не визначилися зі своїм ставленням. У західному макрорегіоні найбільша частка тих, хто позитивно оцінює розпад СРСР (92%), у центрі та на сході країни – 71% та 65% відповідно, найменше – на півдні (48%).

Крім цього, опитування показало, що серед тих, хто у повсякденному житті говорить російською мовою, домінує схвалення цієї історичної події. Проте, серед них майже на 20% більше тих, хто протилежної думки, аніж серед україномовних респондентів. Відповідна тенденція спостерігається щодо людей з нижчим матеріальним статусом відносно більш забезпечених респондентів, зазначили соціологи.

За даними фонду, ще у 2020 році "тужили" за срср близько 32%, а позитивно оцінювали розпад - 49%. У південному та східному регіонах негативна оцінка розпаду радянського союзу переважала.

Цитата

"На півдні та сході України станом на 2020 рік були суттєві вікові відмінності. Серед молодших респондентів на півдні та сході було дещо більше позитивних оцінок розпаду срср, а також багато тих, хто не мав однозначної думки. Серед старшого ж покоління у Південному та Східному регіонах туга за срср була невимовною.

Після початку повномасштабної війни ситуація змінилася. І хоча вікова динаміка збереглася (зокрема, на півдні та сході), назагал російські ракети послабили сум за радянським союзом", - йдеться в дослідженні.

Довідка

Опитування у макрорегіонах України проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA з 13 по 21 грудня 2022 року.

Метод опитування - face-to-face, за стратифікованою багатоступеневою вибіркою. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо

В українців під час повномасштабної війни посилилась зацікавленість політикою. Певною мірою політикою цікавляться 60,5%, дуже цікавляться 29,9%. Про це свідчать результати опитування КМІС.